Более 4 тысяч школьников посетили "Исторические субботы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В образовательном проекте "Исторических суббот" в прошедшем учебном году приняли участие более четырех тысяч школьников.

"В рамках образовательного проекта они посетили различные мультимедийные площадки: исторический парк "Россия моя – история", Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Государственный центральный музей современной истории России, Музей Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГ и Музей ФСИН России", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, до конца лета запланированы еще две "Исторические субботы", которые завершат цикл учебного года. Участвовать можно бесплатно, но для этого нужно зарегистрироваться.

В музеях использовали современные технологии, в том числе голограммы, сенсорные экраны, видеопанели и многое другое. Так, экспозиция "Рюриковичи" в историческом парке "Россия моя – история" размещена в 18 мультимедийных залах общей площадью четыре тысячи квадратных метров.

На выставке в парке "Романовы" ребята могут узнать об освоении Сибири и Дальнего Востока, основании Санкт-Петербурга, победе над Наполеоном и отмене крепостного права.

Ранее стало известно, что в Театральном музее имени Бахрушина в начале июля откроют новую образовательную площадку для школьников.

В детском центре будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии. Ребят от 7 до 12 лет обучат актерскому мастерству, режиссуре и написанию сценариев. Также школьникам помогут сделать первые шаги в качестве художников-костюмеров и музейных экскурсоводов.