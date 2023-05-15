В Москве пройдет фестиваль школьного спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На стадионе "Москвич" 19 мая состоится фестиваль школьного спорта, который будет приурочен к 100-летию московского спорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В мероприятии примут участие более восьми тысяч человек, которые будут соревноваться в разных дисциплинах – от футбола до прыжков через скакалку.

Глава управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений департамента образования и науки Москвы Николай Антонов сообщил, что развитие школьного спорта является одним из ключевых направлений популяризации здорового образа жизни.

По его словам, в этом учебном году более 420 тысяч московских школьников и студентов приняли участие в различных спортивных мероприятиях – от городских соревнований до фестиваля ГТО. Это в 3,5 раза больше, чем восемь лет назад, отметил Антонов.

"И речь не только о мероприятиях, где дети выступают в качестве спортсменов – в рамках школьных спортивных клубов, которые созданы во всех образовательных организациях Москвы. Ребята могут примерить на себя и другие роли: тренеров, судей, волонтеров, журналистов, комментаторов. Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы", – добавил он.

Во время фестиваля запланированы финал школьной спортивной лиги по футболу среди команд юношей, а также финал школьной спортивной лиги по баскетболу среди команд из трех юношей и команд из трех девушек.

Кроме того, школьники смогут принять участие в футбольном турнире, попробовать свои силы в турнире по настольному теннису и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ стартовал новый спортивный сезон, в течение которого для горожан будет работать множество площадок для занятий спортом.

До этого зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на развитие спорта в новых регионах Российской Федерации в 2023 году направят более 3,2 миллиарда рублей.

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