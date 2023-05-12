Проект об инновационных видах спорта и проведении турнира "Игры будущего" внесли в Госдуму

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Проект об инновационных видах спорта и проведении турнира "Игры будущего" внесен в Государственную думу, следует из документов на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, проект создали для развития инновационных видов спорта в РФ, а также для закрепления основ правового регулирования организации и проведения международного мультиспортивного турнира. В документе "Игры будущего" назвали масштабным мероприятием, которое объединит спорт, науку и технологии за счет синергии зрелищных классических и цифровых видов спорта.

В пресс-службе думского комитета по спорту заявили, что инициативой устанавливаются права организатора состязания. Он будет ответственен за выбор региона, где состоится турнир. Также организатор будет отвечать за взаимодействие с другими государствами при подготовке состязания, формат и календарь соревнований, призовой фонд, наименования и другое.

Отмечается, что права на использование символики, трансляцию и продажу билетов будут принадлежать организатору. Законопроектом также подразумевается выделение средств из федерального и регионального бюджетов на проведение данного мероприятия.

Некоторые пункты в документе посвящены особенностям размещения рекламы и использования символики турнира. Кроме того, законопроектом предусмотрены меры по борьбе со спекулянтами. Продавать билеты на турнир будет невозможно без с договора с организатором мероприятия. Покупателям также запрещается перепродавать их другим людям.

Помимо норм, которые обеспечат подготовку турнира, инициатива включает комплекс положений для продвижения инновационных видов спорта, где РФ станет драйвером развития.

"В законопроекте мы подробно прописали правила проведения турнира, права и обязанности сторон, и что самое важное – закрепили, так сказать, авторские права России", – заявил глава думского комитета по спорту Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что в Москве начался прием заявок на участие в национальном турнире по авиационной робототехники "Авиароботех-старт". Присоединиться к состязаниями смогут команды в составе до четырех человек.