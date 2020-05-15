Московское метро поздравят с 85-летием на медиафасаде Останкинской телебашни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На медиафасаде Останкинской телебашни разместят поздравление с 85-летним юбилеем Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

"Московскому метрополитену – главному городскому транспорту столицы – сегодня исполняется 85 лет. В течение всех 85 лет своей работы московское метро надежно, быстро и безопасно доставляло многие поколения жителей и гостей столицы до близких и родных людей, а также до мест работы, учебы, досуга и отдыха. Это по-настоящему особенный день, и мы празднуем его вместе со всей Москвой", – напомнили в пресс-службе.

Трансляция на светодиодных экранах Останкинской башни началась в 16:00 и продлится до 23:00.

Первая линия метро в Москве была открыта 15 мая 1935 года. Изначально на ней было только 13 станций от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением на "Смоленскую".

Работников подземки уже поздравили с юбилеем президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Представители власти отметили, в частности, роль сотрудников метрополитена в борьбе с коронавирусом.

