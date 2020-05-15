Дептранс запустил проект в честь 85-летия Московского метро

Фото: mosmetro.ru/85

Департамент транспорта столицы запустил посвященный 85-летию метрополитена сайт, на котором можно сравнить старые схемы подземки с современными фотографиями. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"В день рождения Московского метрополитена мы запустили проект (mosmetro.ru/85), в котором вы узнаете много нового о вашей любимой подземке! Переходите и открывайте для себя новые исторические факты, старые схемы метрополитена, наслаждайтесь архивными и современными фото наших поездов", – говорится в сообщении.

В пятницу Сергей Собянин посетил самое первое в городе электродепо "Северное". Мэр поздравил коллектив подземки с юбилеем и подчеркнул, что на сегодняшний день в метро работают 60 тысяч человек.

15 мая Московский метрополитен отмечает 85 лет. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров. Первый поезд вышел из депо утром 15 мая 1935 года.

На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов.