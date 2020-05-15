Путин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин обратился к работникам Московского метрополитена. Глава государства поздравил коллектив с 85-летием подземки и отметил важность его работы, говорится в телеграмме на сайте Кремля.
"Метро – самый удобный и самый любимый жителями и гостями нашей столицы общественный транспорт. В его истории немало ярких, незабываемых страниц, достойных примеров самоотверженности и мужества, проявленных строителями-первопроходцами и работниками метрополитена в годы Великой Отечественной войны", – следует из поздравления Путина. Российский лидер обратил внимание, что метро развивается, связывая центр столицы со спальными районами.
По словам Путина, коллектив метро известен доброжелательностью и искренним вниманием к своим пассажирам.
"Это особенно важно в нынешний непростой период, когда перед вами стоит важнейшая задача – защитить безопасность людей в условиях повышенной угрозы в связи с эпидемией коронавируса", – подчеркнул президент.
15 мая Московский метрополитен отмечает 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций.
В пятницу мэр города посетил электродепо "Северное". Сергей Собянин поздравил коллектив подземки с юбилеем.
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