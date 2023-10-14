Президентский полк последний раз в этом году выступил в Кремле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу на Соборной площади Кремля состоялась последняя торжественная церемония развода пеших и конных караулов. Об этом сообщает ТАСС.

Представление Президентского полка состоит из выступления роты специального караула и кавалерийского почетного эскорта под аккомпанемент Президентского оркестра. Рота специального караула продемонстрировала динамичные перестроения в различные фигуры, среди которых "квадрат", "крест", "ромб", "торт", "фейерверк", "снежинка", "шпалера", "часы", "круг", "мерлон".

Сообщается, что в первую роту специального караула попадают только самые лучшие военнослужащие Президентского полка. Тренировки проходят каждый день по несколько часов.

Президентский оркестр исполнил 17 музыкальных сочинений, в числе которых "Походный марш", марш "Радость победы" Василия Беккера, "Юбилейный встречный марш" Семена Чернецкого, старинный марш Преображенского полка, полонез "Гром победы, раздавайся!" Осипа Козловского и другие произведения,

Торжественная церемония развода караулов проводится в Кремле с 2005 года. Сегодняшний церемониал стал четырнадцатым и последним в нынешнем сезоне. В следующий раз москвичи и гости столицы смогут увидеть выступление военнослужащих после зимнего перерыва.