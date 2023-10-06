Последняя в этом году церемония развода караулов в Кремле состоится 14 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последняя в этом году церемония развода караулов Президентского полка состоится 14 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСО РФ.

"14 октября 2023 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России", – говорится в сообщении.

В начале июня в Кремле стартовал новый сезон развода пеших и конных караулов. В церемониале в пешем карауле были задействованы три четверти военнослужащих-призывников.

В ФСО уточняли, что подготовка к открытию нового сезона проходила в течение около четырех месяцев в ежедневном режиме. Исключением были лишь выходные дни. Были показаны такие элементы, как квадрат", "крест", "ромб", "торт", "фейерверк", "снежинка", "шпалера" и другие.

Церемония развода караулов прошла в Кремле