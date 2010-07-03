Посвященная трубной промышленности фотовыставка пройдет в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посвященная трубной промышленности России фотовыставка пройдет в ноябре на Тверском бульваре. Горожане увидят снимки крупнейших заводов мира. Например, предприятий Объединенной металлургической компании, Трубной металлургической компании и Группы ЧТПЗ, передает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, москвичам покажут одежду, в которой работают металлурги, а также процессы выплавки стали и производства больших труб. Все желающие узнают о том, какие трубы применяются в условиях вечной мерзлоты.
Вход на фотовыставку, приуроченную к 20-летию Фонда развития трубной промышленности, бесплатный.
Ранее стало известно, что в парке "Музеон" открылась фотовыставка работ участников спецпроекта "Узнай Москву". В нее вошли 30 лучших снимков, сделанных во время тематических прогулок по городу. Посетить выставку можно до 3 ноября.
А с 2 по 20 ноября в павильоне "Купол" в столичном парке "Зарядье" пройдет выставка, приуроченная к 90-летию планетария. Жители и гости столицы бесплатно увидят уникальные снимки звезд, планет и галактик, а также астрономических приборов разных лет. Редкие кадры объединены проектом "Лента времени". Это фотографии из архива планетария с 1929 года, их разместят в хронологическом порядке.
С 22 октября по 15 декабря на выставке "Города в движении" в павильоне "Медиацентр" столичного парка "Зарядье" представят работы художников, архитекторов и графиков. Свои картины там представит и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В проекте также приняли участие акварелисты Альваро Кастаньет (Уругвай), Томас Шаллер (США) и архитектор и график Сергей Чобан.
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