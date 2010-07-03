Фотовыставка работ участников спецпроекта "Узнай Москву" открылась в "Музеоне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фотовыставка работ участников спецпроекта "Узнай Москву", в которую вошли 30 лучших снимков, сделанных во время тематических прогулок по городу, открылась в парке "Музеон". Все желающие смогут посетить выставку до 3 ноября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, всего от горожан поступило более тысячи заявок на участие в спецпроекте.
"Маршруты, по которым гуляли фотографы, были специально разработаны нашим департаментом. В них вошло более 150 московских достопримечательностей, музеев, домов культуры, церквей и площадей", – приводятся в сообщении слова Емельянова.
С 20 до 22 сентября участники прошли по 12 маршрутам. Среди них "Пушкинская тропа", "Урок в Москве: Гоголевский бульвар", "Ивановская горка", "Святая дорога", "На московских изогнутых улицах...", а также авторские маршруты, один из которых был предложен известным теле- и радиоведущим Филиппом Смирновым.
Историки и сотрудники столичного департамента культуры и департамента культурного наследия вошли в число экспертов.
Снимки, сделанные во время прогулок, опубликуют с указанием авторства на портале "Узнай Москву".
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".
Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям, который содержит описания множества зданий и сооружений, памятников, музеев, территорий, а также сведения об исторических личностях и тематических прогулочных маршрутах.
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