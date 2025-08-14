14 августа, 17:00Город
Депздрав Москвы опроверг введение допмер для посещения центра борьбы со СПИД
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Депздрав в телеграм-канале опроверг информацию о том, что для прохода в Московский центр профилактики и борьбы со СПИД теперь требуется предъявить паспорт.
Ранее СМИ сообщили, что для прохода в центр гражданам необходимо показать пропуск с паспортными данными.
"Центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ № 2 введено не было. Проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных", – заявили в департаменте.
За последние пять лет в России смертность от ВИЧ-инфекции снизилась на 19%. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал это хорошим показателем. По его словам, охват антиретровирусной терапией в стране составляет 90,5%.
