Две стартовые площадки подобраны в ЦАО в рамках программы реновации

13:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Центральном административном округе столицы на месте двух демонтированных объектов запланировано новое строительство домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
"Завершился демонтаж двух зданий отселенного ветхого и аварийного фонда на территориях Басманного и Красносельского районов столицы по адресам: улица Бакунинская, дом 60, строение 4, и улица Русаковская, дом 6", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
По его словам, данные дома были отселены более 10 лет назад из-за аварийного состояния. Их включили в отселенный ветхий и аварийный фонд ЦАО, для ликвидации которого долгое время решались имущественные вопросы и подбирались инвесторы.
Ранее сообщалось, что в Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации. Планируется, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.
12 августа столичные власти определили этапы расселения по программе реновации. Оно будет осуществляться в три этапа. Заключительный планируется с 2029 по 2032 год.
Кроме того, отмечалось, что в МГД осуществляют постоянный контроль за ходом строительства домов по программе реновации. Депутат Александр Козлов напомнил, что новые дома будут обладать полноценной социальной инфраструктурой и благоустроенной территорией.
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