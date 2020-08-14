Две стартовые площадки подобраны в ЦАО в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Центральном административном округе столицы на месте двух демонтированных объектов запланировано новое строительство домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Завершился демонтаж двух зданий отселенного ветхого и аварийного фонда на территориях Басманного и Красносельского районов столицы по адресам: улица Бакунинская, дом 60, строение 4, и улица Русаковская, дом 6", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, данные дома были отселены более 10 лет назад из-за аварийного состояния. Их включили в отселенный ветхий и аварийный фонд ЦАО, для ликвидации которого долгое время решались имущественные вопросы и подбирались инвесторы.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации. Планируется, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.

12 августа столичные власти определили этапы расселения по программе реновации. Оно будет осуществляться в три этапа. Заключительный планируется с 2029 по 2032 год.

Кроме того, отмечалось, что в МГД осуществляют постоянный контроль за ходом строительства домов по программе реновации. Депутат Александр Козлов напомнил, что новые дома будут обладать полноценной социальной инфраструктурой и благоустроенной территорией.