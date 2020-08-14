ФОК построят вместо аварийного здания в Бибиреве

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить вместо аварийного здания бассейна в столичном районе Бибирево. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Восточного административного округа.

Там сообщили, что неэксплуатируемое здание на Белозерской улице снесут в ближайшее время. Освобожденный участок земли планируется передать департаменту капитального ремонта Москвы до середины октября текущего года.

"В несущих конструкциях здания еще в 2011 году обнаружили трещины. В целях безопасности с января 2015 года эксплуатация бассейна была прекращена, еще через год вход в здание закрыли", – пояснила начальник отдела ЖКХ управы района Бибирево Анна Миргородская.

Специалисты определили, что причиной трещин и деформации стен стало разуплотнение фундаментальной плиты. Повреждения были связаны с подземной рекой под зданием комплекса. Влажность испортила фундамент, а ремонт здания оказался невозможен.

Позднее было принято решение о сносе строения.

Ожидается, что вместо старого здания бассейна будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Лескова, д. 25а. Как пояснили в пресс-службе префектуры СВАО, разрешение на строительство ФОК уже получено.

"По плану в новом здании ФОКа будут бассейн длиной 25 метров, игровой зал и спортзал для общей физической подготовки. В скором времени пройдет конкурс, по итогам которого определят строительного подрядчика", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что приблизительные сроки окончания стройки нового ФОК – I квартал 2022 года.

Ранее стало известно, что ФОК с витражным остеклением планируется построить в Анадырском проезде. Планируется, что общая площадь здания составит более 3 тысяч квадратных метров.