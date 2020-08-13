ФОК с бассейнами и сауной построят на юге столицы

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, инвестор уже получил разрешение на проведение работ.
В комплексе обустроят два бассейна с раздельными душевыми зонами, оборудуют специальный спуск к воде для маломобильных посетителей. Также в ФОКе расположатся тренажерные залы, помещения для групповых спортивных занятий, студия йоги, солярий, хаммам и сауна. Будут обустроены кабинеты для массажа и спортивной медицины.
"Спортивный объект общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположится на Ясеневой улице. На данной территории также идет строительство дошкольной образовательной организации на 345 мест и школы на 825 учащихся", – рассказал он.
По словам Левкина, городская территория активно развивается исходя из потребностей жителей.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный центр с витражным остеклением планируют возвести в Анадырском проезде. Витражи под крышей здания будут перекликаться с поясом из металлических кассет на уровне первого этажа, а облицовка панелями "под дерево" придаст интересный образ всему строению.
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