ФОК с бассейнами и сауной построят на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, инвестор уже получил разрешение на проведение работ.

В комплексе обустроят два бассейна с раздельными душевыми зонами, оборудуют специальный спуск к воде для маломобильных посетителей. Также в ФОКе расположатся тренажерные залы, помещения для групповых спортивных занятий, студия йоги, солярий, хаммам и сауна. Будут обустроены кабинеты для массажа и спортивной медицины.

"Спортивный объект общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположится на Ясеневой улице. На данной территории также идет строительство дошкольной образовательной организации на 345 мест и школы на 825 учащихся", – рассказал он.

По словам Левкина, городская территория активно развивается исходя из потребностей жителей.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный центр с витражным остеклением планируют возвести в Анадырском проезде. Витражи под крышей здания будут перекликаться с поясом из металлических кассет на уровне первого этажа, а облицовка панелями "под дерево" придаст интересный образ всему строению.