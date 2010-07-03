Тематический поезд "Щукин. Биография коллекции" запустили в метро

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Тематический поезд, посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, запустили в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В оформлении вагонов использовали изображения произведений из собрания Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой владел коллекционер.
"Кто-то из пассажиров уже слышал о Щукине и был на выставке, многие – нет. И это толкнет их к тому, чтобы они задумались, кто этот человек. Тематический поезд расскажет о Щукине большому числу людей", – считает директор музея Марина Лошак.
Начальник службы внешних связей метрополитена Юлия Дорохина уточнила, что поезд будет ездить по Кольцевой линии до 1 февраля. Уникальную выставку смогут увидеть три миллиона пассажиров.
В ГМИИ имени Пушкина выставку открыли 19 июня, она продлится до 15 сентября. Экспозиция состоит из более чем 450 произведений. В нее включены картины Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо и других художников. Можно увидеть также масштабное полотно "Танец" Анри Матисса, выполненное специально по заказу Щукина.
А на поездах Серпуховско-Тимирязеской линии появятся изображения героев мультфильмов "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка". В честь 50-летнего юбилея картин героев также изобразят на автобусе маршрута № м9 и 100 остановках городского транспорта.
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