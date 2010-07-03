Посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции" поезд запустят в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезд, посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, начнет курсировать по Кольцевой линии с 14 августа.

"В оформлении вагонов использованы изображения произведений из собрания Сергея Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой владел коллекционер. Цель проекта – поддержать идею выставки "Щукин. Биография коллекции" и рассказать широкой аудитории об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма", – сообщила пресс-служба музея.

19 июня в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка коллекции художественных произведений московского мецената Сергея Щукина. Она продлится до 15 сентября.

Экспозиция состоит из более чем 450 произведений. В нее включены картины Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо и других художников. Также присутствует масштабное полотно "Танец" Анри Матисса, выполненное специально по заказу Щукина.

