Экспонаты из 100 частных музейных коллекций России покажут в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Частные музеи России. Самородки России" будет проходить в парке "Сокольники" 7 и 8 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На ней представят две тысячи экспонатов из 100 частных музейных коллекций со всей страны – от Камчатки до Калининградской области.

Посетители смогут увидеть старинные и необычные предметы быта, посуду, замки, утюги XVIII–XIX веков и многое другое. Свои коллекции покажут "Музей столярных инструментов" из Пушкина, музей кузнечного дела "Железное царство" из Красногорского района Подмосковья, "Театр-музей Ильи Муромца" из Мурома, фольклорный "Музей русских суеверий" из Калининградской области и другие.

Среди экспонатов также можно будет найти московские уличные фонари 30-х годов XIX века из столичного музея "Огни Москвы". А из московского музея Megabricks, посвященного "Лего", привезут самые ранние детали конструктора. Их выпустили в 1940-х годах.

Работать выставка будет с 11:00 до 18:00 в конгрессно-выставочном центре парка в павильоне 4.1. Вход бесплатный.

7 и 8 сентября в столице отметят День города. Гостей ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и фейерверк. Кроме того, организуют бесплатные экскурсии. С 15 августа по 6 сентября в сопровождении гидов можно будет прогуляться по ВДНХ, паркам, территориям старинных дворцов и усадеб и по историческим улицам.

Основной площадкой праздника станет Тверская, а его главной темой – 80-летие ВДНХ. Программу мероприятий выбрали сами горожане, проголосовав в проекте "Активный гражданин".

