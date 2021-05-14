Владельца выпавшей из окна рыси в Химках оштрафовали

19:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владелец рыси, которая в марте выпала из окна жилого дома в Химках, оштрафован. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Уточняется, что инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту содержания в неволе девятимесячного детеныша европейской рыси. Установлено, что хозяином животного оказался уроженец Приморского края.
"Сейчас решается вопрос об изъятии котенка в судебном порядке. Поскольку рысь совершенно не боится людей, в природе ей не выжить, и нужно найти пристанище, где могли бы позаботиться о животном", – рассказали в пресс-службе.
Известно, что штраф за выброшенных животных для юридических лиц составляет до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для граждан – до 3 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе "Город набережных" в Химках объявилась рысь. Местные жители поделились кадрами, на которых видно, как большая кошка сидит у террасы и жмется к перилам.
В Химках рысь сбежала на улицу
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