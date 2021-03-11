Хозяйку рыси, выпавшей из окна в Химках, вызвали в Минэкологии Подмосковья

Владелицу рыси из Химок пригласили в Министерство экологии Московской области. Животное накануне обнаружили местные жители – дикая кошка выпала из окна. Животное получило ушибы, однако его жизни они не угрожают. Теперь хозяйка будет давать объяснения.

В министерстве отметили, что рысь внесена в Красную книгу Подмосковья. Кроме того, содержание таких животных регулирует федеральный закон. Содержать рысей дома могут только те, кто завел животное до 1 января 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.