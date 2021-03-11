Кабмин направит 2 млрд руб на новый этап программы туристического кешбэка

На программу туристического кешбэка выделят дополнительные 2 миллиарда рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Стоит отметить, что в прошлом году туристам, выбравшим путешествия по России, вернули более миллиарда рублей.

"Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", – отметил Мишустин.

Он также добавил, что такое решение позволит снизить для туристов стоимость порядка 300 тысяч услуг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.