Количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось до 1,7 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число машин на столичных дорогах достигло 1,71 миллиона, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Количество машин в городе продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:00 на дорогах города было 1,71 миллиона автомобилей. При этом произошло 73 дорожных аварии", – сообщили в пресс-службе.
На прошлой неделе сообщалось, что число личных машин на дорогах выросло на 110 тысяч по сравнению с 27 апреля. При этом в департаменте подчеркивали, что в целом наблюдается снижение на 49% от общего числа личных автомобилей.
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте нужен цифровой пропуск.
Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.
С 22 апреля в Москве действует система автоматического контроля пропусков, в связи с чем столичных жителей призывают внимательнее относиться к оформлению документов на передвижение по городу.
Как оформить цифровой пропуск
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