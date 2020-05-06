Число личных машин на дорогах выросло на 110 тыс в сравнении с прошлым понедельником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Личных машин на дорогах столицы утром 6 мая было на 110 тысяч больше в сравнении с понедельником на прошлой неделе. Об этом говорится в заявлении департамента транспорта Москвы в Telegram.

Представители ведомства поделились аналитикой по транспорту на 10:00 среды в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наблюдается снижение на 49% от общего числа личных авто, при этом плюс 110 тысяч машин по сравнению с 27 апреля, уточнили в Дептрансе города.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте нужен цифровой пропуск. К ответственности за отсутствие пропуска привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы. Оформить разрешение можно бесплатно на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что за неделю количество погибших в ДТП на столичных улицах увеличилось в 2 раза.