Штрафы за ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску отменят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичных водителей, которые случайно ошиблись при введении госномера своего автомобиля при оформлении пропуска, не будут штрафовать. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что у городских властей нет цели сбора штрафов. Ликсутов отметил, что в настоящий момент количество водителей, которые не прикрепили свой автомобиль к пропуску, составляет лишь 3% от общего потока.
"Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания – за малозначительностью", – отметил заммэра.
Он призвал москвичей в любом случае более внимательно относиться к процедуре привязки автомобиля к пропуску. Ликсутов напомнил, что перед выездом необходимо проверять, правильно ли был введен госномер машины, что можно сделать в чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт".
Глава столичного департамента транспорта также сообщил, что в случае получения штрафа заявление на его отмену можно заполнить на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.
Ранее в Москве заработала автоматическая система, которая позволяет обнаружить водителей, передвигающихся по городу без пропуска и тем самым нарушающих режим самоизоляции. В работу ввели более 2,5 тысячи камер видеофиксации.
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая. Вместе с тем продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска, которые оформлены с целью поездки на работу, будут автоматически продлены.
С 22 апреля в Москве действует система автоматического контроля пропусков, в связи с чем столичных жителей призывают внимательнее относиться к оформлению документов на передвижение по городу.
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