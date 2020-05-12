Выявляющая авто без пропусков система заработала в Москве

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве заработала автоматическая система, которая позволяет выявлять на дороге автомобили, движущиеся без пропусков. В режиме реального времени данные о нарушителях будут передаваться на ближайшие посты ГИБДД, сообщили в пресс-службе Московского транспорта.
Отмечается, что данную технологию разработали в Центре организации дорожного движения. Она уже внедрена в работу свыше 2,5 тысячи камер фотовидеофиксации.
"Камеры сканируют автомобильный поток, считывают государственные регистрационные знаки, которые затем сверяются с базой номеров, привязанных к цифровым пропускам. Все это происходит автоматически и в режиме реального времени", – пояснил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
Таким образом, машину нарушителя оперативно останавливают и проводят с водителем разъяснительную беседу. Также автовладельцам объясняют, что в случае дальнейшего передвижения без цифрового разрешения они получат штраф.
"Новая система нам также позволяет экономить время и тех, кто не нарушает – не останавливать тех, у кого есть пропуска", – отметил заместитель начальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.
В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.
Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.
Помимо этого, к цифровому пропуску следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.
Аналогичная возможность есть и для "Тройки". Отмечается, что с момента привязки карты к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
Как проверить действительность цифрового пропуска
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