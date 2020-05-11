Возможность проверки цифрового пропуска появилась в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В приложении "Московский транспорт" появилась возможность проверить цифровой пропуск. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Отмечается, что такая функция доступна в обновленном приложении для пользователей смартфонов на Android и IOS.

"Перед поездкой на личном автомобиле пользователю доступна проверка по номеру ГРЗ, для поездок на общественном транспорте по номеру "Тройки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в приложении также можно сохранять и видеть все доступные пропуска. Помимо этого, цифровые разрешения можно сохранить в Apple Wallet and Google Pay.

В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

Помимо этого, к цифровому пропуску следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.

Аналогичная возможность есть и для "Тройки". Отмечается, что с момента привязки карты к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.