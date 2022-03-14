Технополис "Москва" сохранит действующие ставки аренды для поддержки предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" ввела мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на ее территории, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

По его словам, ставки сохранятся неизменными для резидентов и арендаторов на всех пяти площадках зоны. Эта мера вводится по распоряжению Сергея Собянина для поддержки технологических предпринимателей.

Фиксированная ставка позволит предприятиям более уверенно планировать свое развитие. Ефимов напомнил, что на сегодняшний день технологическое сообщество особой экономической зоны объединяет около 200 компаний, 90 из которых находятся в статусе резидента.

В особой экономической зоне есть все условия для комфортной работы предприятий. Услуги управляющей компании предоставляются в удобном формате одного окна. Через личный кабинет на сайте технополиса резиденты могут заказать любые услуги.

Также реализуется проект "Техноработа", в рамках которого компаниям ОЭЗ оказывают помощь в подборе высококвалифицированного персонала. Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, только за последний год численность сотрудников одной из площадок ОЭЗ – "Алабушево" – выросла на 70% и уже достигла 1,7 тысячи человек.

"С целью привлечения дополнительных трудовых ресурсов для развития столичной особой экономической зоны на ее платформе регулярно пополняется банк вакансий и резюме. Это особенно актуально для сотрудников, высвобождающихся с закрытых или приостановивших деятельность компаний", – отметил Прохоров.

Предприятия особой экономической зоны получают информационную поддержку в продвижении своей продукции и поисках новых ниш для импортозамещения, а резиденты – консультативную помощь в вопросах госзакупок, кооперации и в получении субсидий.

Ранее сообщалось, что на площадке в Печатниках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" планируют запустить производство 20 жизненно необходимых и важнейших лекарств. До конца текущего года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов.