Столичный Центр документального кино закрывается на карантин

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Центр документального кино в столице закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте учреждения.

"Деньги за ранее приобретенные билеты будут полностью возвращены. Мы очень любим кино и свою работу, но здоровье и благополучие зрителей и сотрудников всегда в приоритете", – говорится в сообщении.

В Москве выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Все заразившиеся в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Отмечается, что среди заболевших есть трое несовершеннолетних. В России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.