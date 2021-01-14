Депутат МГД Мария Киселева: серфинг-парк позволит москвичам круглый год кататься на волнах

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Крытый серфинг-парк в московском районе Хорошёво-Мнёвники планируют построить в 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Марию Киселеву.
"Первый в мире крытый центр для занятий серфингом планируется построить в московском районе Хорошёво-Мнёвники в 2023 году. Он будет вмещать до 80 спортсменов одновременно. Строительство подобных центров – это важный шаг на пути популяризации здорового образа жизни среди москвичей", – сказала Киселева.
Она выразила надежду, что современный спортивный центр подтолкнет население к занятиям спортом. Киселева подчеркнула, что серфинг, который у многих ассоциируется с отдыхом на морских курортах, как и любой другой вид спорта, требует постоянных тренировок.
"Серфинг – это особый вид спорта, который у многих ассоциируется с отдыхом на морских курортах, с путешествиями. И это очень интересно – я знаю, что многие во время отпуска стремятся встать на доску, зато потом забывают навыки до следующего года, если не дольше. Однако любой спорт требует постоянных тренировок", – рассказала Киселева.
Депутат подчеркнула, что спортивный центр общей площадью 50 тысяч квадратных метров напоминает курорт, где расположены пальмы, песчаный пляж, огромный бассейн с созданием "океанической волны", в котором смогут одновременно заниматься до 80 человек разного уровня подготовки. Также на его территории будет возведена ледовая арена площадью 100 тысяч квадратных метров.
"Наша общая задача – повышение популярности активных видов отдыха. В идеале мне бы хотелось, чтобы у каждого москвича было хотя бы одно спортивное хобби, которому он посвящал бы один или два дня в неделю. Серфинг или йога, или аэробика – это интересно, необычно и очень полезно для здоровья", – заявила Киселева, добавив, что серфинг-парк станет одним из этапов создания в Мнёвниковской пойме спортивной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Москве введут в эксплуатацию еще 10 спортивных объектов. В городе в том числе завершат строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники", а также построят ФОК для "Центра спорта и образования "Самбо-70" и другие спортивные объекты.
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