Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в семейном парке "Zaмания"

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Соблюдение антиковидных мер проверили сотрудники Роспотребнадзора в семейном парке "Zaмания". Об этом рассказал главный специалист-эксперт управления ведомства по столице Дмитрий Омелич.

Он отметил, что каких-либо нарушений в данном учреждении выявлено не было.

"По результатам проверки установлено, что администрация ответственно относится к выполнению противоэпидемических мероприятий, в том числе в части организации допуска на территорию парка", приводит Агентство "Москва" слова Омелича.

Инспектор добавил, что в парке установлены санитайзеры, есть место для утилизации использованных средств индивидуальной защиты, всем посетителям измеряют температуру.

"Организован и реализуется дезинфекционный режим с учетом требований по использованию дезинфицирующего средства по противовирусному режиму, соблюдается кратность и полнота обработки, организовано обеззараживание воздуха в помещении", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что столичный караоке-клуб Royal Arbat могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за нарушение режима работы.

