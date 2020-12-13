Караоке-клуб Royal Arbat могут оштрафовать за нарушение ночного режима работы

Фото: facebook.com/royalarbat

Столичный караоке-клуб Royal Arbat могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за нарушение режима работы. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

Он подчеркнул, что сотрудники объединения в ходе рейда установили, что данное заведение продолжило работу после 00:00. При этом в настоящее время заведениям запрещено обслуживать посетителей после 23:00. По словам Комарова, сотрудники Royal Arbat препятствовали проведению проверки.

"В результате операции полиции удалось пройти через черный вход. И уже после часа ночи заведение продолжало обслуживать клиентов полным ходом, был полный зал. За подобные действия грозят крупный штраф и приостановка деятельности", – приводит Агентство "Москва" слова инспектора.

Комаров добавил, что караоке-клуб могут закрыть на срок до 90 дней или оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее опечатали за нарушения антиковидных мер, неизвестные сорвали пломбы. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в Adrenaline Stadium 4 декабря во время концерта Валерия Кипелова. После этого здание опечатали.

