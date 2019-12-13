Движение на юге Москвы восстановлено после крупного пожара

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение на юге столицы восстановлено после крупного пожара на складе тканей, который произошел на улице Подольских Курсантов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.

В настоящее время на месте пожара продолжают работать оперативные службы. Улица Подольских Курсантов все еще перекрыта от Варшавского шоссе до Дорожной улицы. Полностью перекрыт Старопокровский проезд. Столичных автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Возгорание произошло в пятницу, 13 декабря, в районе Чертанова Центрального. По данным спасателей, в сгоревшем складе мог находиться цех по производству экокожи. Местные жители сообщали о громких хлопках во время пожара. Позднее стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

Пожар на складе тканей в районе Варшавского шоссе тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работали 70 единиц техники и более 220 человек личного состава.

В связи с пожаром движение на Варшавском шоссе было затруднено.