Входы и выходы станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Входы и выходы станций метро, расположенных вблизи "ВТБ Арены", могут ограничить вечером 13 декабря из-за концерта. Об этом сообщили в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

"Сегодня в 20:00 на стадионе выступит группа "Звери". Удобнее добираться до стадиона через станции метро "Динамо" и "Петровский парк", – отмечается в сообщении.

Москвичей попросили быть внимательными и заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро, чтобы без затруднений вернуться домой после окончания концерта. Оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен планирует оснастить станции подземки турникетами с видеонаблюдением. Работы произведет победитель аукциона. Систему планируют предварительно представить бизнес-сообществу и москвичам.

В минувшем году к системе видеонаблюдения было подключено более семи тысяч камер. Устройства установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

