13 ноября, 14:13Город
Курсы вожатых стартовали в Московском дворце пионеров
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Курсы для старшеклассников "Школа вожатых" начались в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
Курс будет длиться полгода. За это время педагоги и эксперты расскажут обучающимся, какие знания и навыки им понадобятся для работы вожатым на краткосрочных и долгосрочных сменах. Кроме того, слушатели ознакомятся с правами, обязанностями и компетенциями вожатого, узнают о работе коллектива, состоящего из незнакомых друг другу детей, и его возрастных особенностях.
Отмечается, что пройти курс "Школа вожатых" могут школьники старше 15 лет. Они сформируют основу для своих портфолио, которые помогут им в работе вожатыми на каникулах. Также они смогут закрепить полученные знания на выездной практике.
Уточняется, что весной школьников отправят на 3–4 дня в инструктивно-методический лагерь, где они пройдут "курс молодого бойца" в образовательном центре "Команда".
В ведомстве добавили, что после прохождения курса все участники получат сертификаты.
Ранее сообщалось, что в Московском дворце пионеров восстановили историческое панно. Сейчас оно выглядит так, как его задумывали авторы.
Помимо этого, в августе 2023 года завершили реконструкцию здания. Там восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений, исторический облик фасадов, привели в порядок цоколи из натурального камня, отремонтировали внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки.
"Мой район. Обратная связь": реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена
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