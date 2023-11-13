Курсы вожатых стартовали в Московском дворце пионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Курсы для старшеклассников "Школа вожатых" начались в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Курс будет длиться полгода. За это время педагоги и эксперты расскажут обучающимся, какие знания и навыки им понадобятся для работы вожатым на краткосрочных и долгосрочных сменах. Кроме того, слушатели ознакомятся с правами, обязанностями и компетенциями вожатого, узнают о работе коллектива, состоящего из незнакомых друг другу детей, и его возрастных особенностях.

Отмечается, что пройти курс "Школа вожатых" могут школьники старше 15 лет. Они сформируют основу для своих портфолио, которые помогут им в работе вожатыми на каникулах. Также они смогут закрепить полученные знания на выездной практике.

Уточняется, что весной школьников отправят на 3–4 дня в инструктивно-методический лагерь, где они пройдут "курс молодого бойца" в образовательном центре "Команда".

В ведомстве добавили, что после прохождения курса все участники получат сертификаты.

Ранее сообщалось, что в Московском дворце пионеров восстановили историческое панно. Сейчас оно выглядит так, как его задумывали авторы.

Помимо этого, в августе 2023 года завершили реконструкцию здания. Там восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений, исторический облик фасадов, привели в порядок цоколи из натурального камня, отремонтировали внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки.

"Мой район. Обратная связь": реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена