Эксперты объяснили, как подготовить ребенка к летнему лагерю

В Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребенка в летний лагерь: например, не стоит брать с собой дорогостоящую технику, а количество вещей должно быть рассчитано на всю смену. Психологи же уверены, что очень важно правильно настроить школьника перед долгой разлукой с родителями. Подробнее – в материале Москвы 24.

Собираем чемодан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России начинается сезон каникул, и многие школьники проведут часть из них в летних лагерях вдали от дома. Для того, чтобы не возникло проблем уже на этапе сбора вещей, Роспотребнадзор советует придерживаться простых правил. По мнению экспертов, в первую очередь нужно позаботиться об отличительных знаках багажа – чтобы ребенок не спутал его и легко нашел среди сумок других ребят. Можно, например, как-то выделить чемодан (наклейки, бирки, замочки) или подписать.

Количество вещей должно быть рассчитано на всю смену. Обязательно нужно положить теплую и легкую одежду: семь-восемь футболок, джинсы или брюки, шорты, толстовки, платья, нижнее белье и носки, дождевик, головной убор, солнцезащитные носки. Из обуви – кроссовки, комнатные тапочки, сланцы для пляжа, сандалии.

Средства личной гигиены должны включать зубную пасту, щетку, мыло, полотенце, в том числе пляжное, бритвенный станок по необходимости, расческу, средства женской гигиены и маникюрные ножницы.

Документы лучше сложить в одну папку с надежной застежкой: паспорт или свидетельство о рождении, путевку, медсправки, подписанное родителями согласие с правилами лагеря и копию медполиса.

В Роспотребнадзоре отдельно подчеркнули, что нельзя брать с собой колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных ножниц), петарды, средства индивидуальной защиты (например, газовые баллончики), лекарства, игральные карты и другие азартные игры. Не стоит класть с собой скоропортящиеся продукты: торты, пирожные, колбасы, рыбу, домашнюю еду и соки в больших упаковках.

Эксперты также порекомендовали напомнить ребенку о правилах гигиены: ежедневном мытье рук, чистке зубов и посещении душа. Кроме того, необходимо объяснить, что нельзя пользоваться чужими предметами личной гигиены и в целом брать чужие вещи.

С полным списком рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.

Важный опыт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед тем как отправить ребенка в лагерь, важно правильно настроить его, особенно если он едет туда впервые. Так долгая разлука с родителями не обернется стрессом, рассказала Москве 24 практический психолог Елена Митрохина.





Елена Митрохина практический психолог Прежде всего, нужно поговорить с ребенком о лагере и ожиданиях, связанных с этим местом. Можно вместе прочитать правила учреждения, посмотреть фотографии, рассказать свои собственные истории об отдыхе. Это поможет ребенку понять, что лагерь – прекрасная возможность для новых приключений и знакомств.

Если вдруг подросток не хочет ехать, то ни в коем случае не нужно принуждать и переубеждать его. Важно выслушать и понять причины протеста.

"Может быть, ребенок боится разлуки, новых обязательств или забот о себе. Ваша задача – помочь ему разобраться в своих чувствах и показать, что вы всегда рядом, готовы помочь и поддержать", – отметила Митрохина.

Также нужно объяснить некоторые правила поведения, если ребенок едет в лагерь первый раз.





Елена Митрохина практический психолог Во-первых, напомните, что нужно заботиться о своих вещах: определять их место и соблюдать порядок. Во-вторых, предупредите, что некоторые решения придется принимать самостоятельно. В-третьих, ребенок должен знать, как сохранять свое здоровье и безопасность.

"Также обязательно предупредите, что в любой непонятной ситуации он может попросить помощи у взрослого в лагере, будь то вожатый или повар, и каждый будет рад помочь. Ребенок должен четко понимать, что он не один и находится в безопасности даже далеко от родителей", – добавила специалист.

В целом, даже несмотря на возможные переживания, благодаря такому отдыху ребенок получает массу плюсов: становится более независимым, самостоятельным, адаптивным, находит новых друзей и приобретает опыт, который очень важен как для будущей карьеры, так и для личной жизни, заключила эксперт.