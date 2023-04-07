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16:48

Туризм

Лето близко: во сколько обойдется путевка в детский лагерь в 2023 году

Стоимость отдыха в летнем лагере увеличилась на 10–20% в 2023 году, рассказали Москве 24 представители туроператоров. Расскажем, как учреждения готовятся к началу сезона и сколько придется заплатить родителям за такой досуг в летние каникулы.

Подмосковье вместо юга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные обстоятельства, которые диктуют правила детского отдыха в этом году, – отсутствие туристического кешбэка и уменьшение спроса на объекты Краснодарского края и Крыма. Об этом Москве 24 рассказала генеральный директор каталога детских лагерей Incamp Елена Рыженкова.

"Из-за геополитической обстановки родители не хотят отправлять детей на морские курорты. Поэтому мы наблюдаем беспрецедентный спрос на отдых в регионах проживания, эта тенденция сохранилась с прошлого года", – сказала турэксперт.

Значительная часть лагерей Московской, Ленинградской областей и других городов-миллионников уже забронирована.
Елена Рыженкова
генеральный директор каталога детских лагерей

Однако по сравнению с 2022 годом спрос все равно меньше из-за отсутствия туристического кешбэка, обратила внимание Рыженкова. Как только родители поняли, что эта мера не будет применена, активные продажи, которые наблюдались в начале 2023-го, начали постепенно сокращаться.

"Но за снижением спроса, возможно, будет и уменьшение стоимости путевок. Кроме того, в допандемийные годы пик покупок туров приходился на май. Поэтому мы надеемся, что интерес еще подрастет", – отметила она.

По ее словам, стоимость двухнедельного детского отдыха можно разделить на несколько категорий: бюджетный – до 40 тысяч, средний – от 40–80, и люкс – от 80 тысяч рублей. В Подмосковье, как правило, путевка обходится родителям в 50–60 тысяч, отметила эксперт.

Каждый год детский отдых дорожает, так как увеличиваются расходы на зарплату сотрудников, арендную плату, питание. В этом году рост составил 10–15%.
Елена Рыженкова
генеральный директор каталога детских лагерей

С развитием внутреннего туризма активно набирает обороты отдых в других российских регионах. Детей ждут в лагерях Новосибирской, Пермской, Казанской, Волгоградской областей, Алтайского края. Причем эти варианты начинают пользоваться популярностью в том числе у москвичей, заключила Рыженкова.

Что из развлечений?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковные учреждения уже активно готовятся к началу сезона. Предложений на рынке множество: тематические, развлекательные, образовательные, профориентационные лагеря. Есть места и с дневным пребыванием, и с двухнедельным отдыхом без отъезда домой.

Большим спросом пользуются учреждения, которые предлагают не только развлечения, но и учебную программу, рассказала Москве 24 руководитель отдела сборов лагерей Русской шахматной школы Ксения Головнева.

Другая тенденция, которую мы отмечаем, – родители стали больше интересоваться отдыхом в формате премиум. Мы это связываем с тем, что сейчас нет возможности отправлять детей в зарубежные лагеря. Семьи, которые могли позволить путевки за границу, теперь выбирают региональные учреждения, не экономя на отдыхе.
Ксения Головнева
руководитель отдела сборов лагерей Русской шахматной школы

По словам эксперта, одна смена в лагере в Истре рассчитана на неделю. В программе: блок занятий по шахматам и дополнительный профиль, который выбирает ребенок. "Стоимость путевки от 35 до 50 тысяч рублей, она зависит от объекта размещения. Цена подросла из-за подорожания жилья на 15–20%", – отметила она.

В 2022 году Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в лагерях, однако повышенное внимание к здоровью детей остается, подчеркнула Головнева. "Организаторы стали еще тщательнее относиться к санитарным нормам, следить за гигиеной подростков, контролировать их самочувствие", – рассказала она.

Если же родители хотят, чтобы школьник полностью отдохнул от учебы, на помощь придут тематические лагеря. Там больше внимания уделяют развлечениям, чем занятиям: дети могут почувствовать себя героями фэнтези, пиратами, звездными войнами.

"Мы организуем лагерь в Подмосковье и выездные туры в Тверскую область. Смены рассчитаны на две недели. Стоимость путевок – около 66 и 73 тысяч рублей", – рассказала Москве 24 руководитель отдела продаж туроператора "Создатели миров" Алина Ромашова.

Мы тоже подняли цены примерно на 5 тысяч рублей. Это связано с тем, что подорожал объект размещения, трансфер, еда, произошла индексация зарплат сотрудников.
Алина Ромашова
руководитель отдела продаж туроператора "Создатели миров"

Из ограничений в целях медбезопасности – отсутствие родительских дней, уточнила Ромашова.

Можно найти лагеря в пределах Москвы, где дети проводят время только до вечера. "Ребята приходят в 08:45, забирают их в 18:00. В программе – зарядка, обучение, перекусы, обед, время на хобби, тимбилдинги. Наше учреждение рассчитано исключительно на профориентацию", – рассказала Москве 24 пиар-менеджер детского технопарка "Наукоград" МФЮА МАСИ Софья Николаева.

В таком лагере ребята могут выбрать два основных направления: инженерия, химия, архитектура, медиа или программирование и дополнительное творческое хобби. Стоимость досуга – 25 тысяч рублей за две недели, заключила Николаева.

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