Лето близко: во сколько обойдется путевка в детский лагерь в 2023 году

Стоимость отдыха в летнем лагере увеличилась на 10–20% в 2023 году, рассказали Москве 24 представители туроператоров. Расскажем, как учреждения готовятся к началу сезона и сколько придется заплатить родителям за такой досуг в летние каникулы.



Подмосковье вместо юга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные обстоятельства, которые диктуют правила детского отдыха в этом году, – отсутствие туристического кешбэка и уменьшение спроса на объекты Краснодарского края и Крыма. Об этом Москве 24 рассказала генеральный директор каталога детских лагерей Incamp Елена Рыженкова.

"Из-за геополитической обстановки родители не хотят отправлять детей на морские курорты. Поэтому мы наблюдаем беспрецедентный спрос на отдых в регионах проживания, эта тенденция сохранилась с прошлого года", – сказала турэксперт.





Елена Рыженкова генеральный директор каталога детских лагерей Значительная часть лагерей Московской, Ленинградской областей и других городов-миллионников уже забронирована.

Однако по сравнению с 2022 годом спрос все равно меньше из-за отсутствия туристического кешбэка, обратила внимание Рыженкова. Как только родители поняли, что эта мера не будет применена, активные продажи, которые наблюдались в начале 2023-го, начали постепенно сокращаться.

"Но за снижением спроса, возможно, будет и уменьшение стоимости путевок. Кроме того, в допандемийные годы пик покупок туров приходился на май. Поэтому мы надеемся, что интерес еще подрастет", – отметила она.

По ее словам, стоимость двухнедельного детского отдыха можно разделить на несколько категорий: бюджетный – до 40 тысяч, средний – от 40–80, и люкс – от 80 тысяч рублей. В Подмосковье, как правило, путевка обходится родителям в 50–60 тысяч, отметила эксперт.





Елена Рыженкова генеральный директор каталога детских лагерей Каждый год детский отдых дорожает, так как увеличиваются расходы на зарплату сотрудников, арендную плату, питание. В этом году рост составил 10–15%.

С развитием внутреннего туризма активно набирает обороты отдых в других российских регионах. Детей ждут в лагерях Новосибирской, Пермской, Казанской, Волгоградской областей, Алтайского края. Причем эти варианты начинают пользоваться популярностью в том числе у москвичей, заключила Рыженкова.



Что из развлечений?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковные учреждения уже активно готовятся к началу сезона. Предложений на рынке множество: тематические, развлекательные, образовательные, профориентационные лагеря. Есть места и с дневным пребыванием, и с двухнедельным отдыхом без отъезда домой.

Большим спросом пользуются учреждения, которые предлагают не только развлечения, но и учебную программу, рассказала Москве 24 руководитель отдела сборов лагерей Русской шахматной школы Ксения Головнева.





Ксения Головнева руководитель отдела сборов лагерей Русской шахматной школы Другая тенденция, которую мы отмечаем, – родители стали больше интересоваться отдыхом в формате премиум. Мы это связываем с тем, что сейчас нет возможности отправлять детей в зарубежные лагеря. Семьи, которые могли позволить путевки за границу, теперь выбирают региональные учреждения, не экономя на отдыхе.

По словам эксперта, одна смена в лагере в Истре рассчитана на неделю. В программе: блок занятий по шахматам и дополнительный профиль, который выбирает ребенок. "Стоимость путевки от 35 до 50 тысяч рублей, она зависит от объекта размещения. Цена подросла из-за подорожания жилья на 15–20%", – отметила она.

В 2022 году Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в лагерях, однако повышенное внимание к здоровью детей остается, подчеркнула Головнева. "Организаторы стали еще тщательнее относиться к санитарным нормам, следить за гигиеной подростков, контролировать их самочувствие", – рассказала она.

Если же родители хотят, чтобы школьник полностью отдохнул от учебы, на помощь придут тематические лагеря. Там больше внимания уделяют развлечениям, чем занятиям: дети могут почувствовать себя героями фэнтези, пиратами, звездными войнами.

"Мы организуем лагерь в Подмосковье и выездные туры в Тверскую область. Смены рассчитаны на две недели. Стоимость путевок – около 66 и 73 тысяч рублей", – рассказала Москве 24 руководитель отдела продаж туроператора "Создатели миров" Алина Ромашова.





Алина Ромашова руководитель отдела продаж туроператора "Создатели миров" Мы тоже подняли цены примерно на 5 тысяч рублей. Это связано с тем, что подорожал объект размещения, трансфер, еда, произошла индексация зарплат сотрудников.

Из ограничений в целях медбезопасности – отсутствие родительских дней, уточнила Ромашова.

Можно найти лагеря в пределах Москвы, где дети проводят время только до вечера. "Ребята приходят в 08:45, забирают их в 18:00. В программе – зарядка, обучение, перекусы, обед, время на хобби, тимбилдинги. Наше учреждение рассчитано исключительно на профориентацию", – рассказала Москве 24 пиар-менеджер детского технопарка "Наукоград" МФЮА МАСИ Софья Николаева.

В таком лагере ребята могут выбрать два основных направления: инженерия, химия, архитектура, медиа или программирование и дополнительное творческое хобби. Стоимость досуга – 25 тысяч рублей за две недели, заключила Николаева.