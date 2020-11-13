Сауну в ЮВАО опечатали из-за санитарных нарушений и невыполнения мер профилактики COVID-19

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Сауну в ЮВАО опечатали из-за многочисленных санитарных нарушений и невыполнения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.
Речь идет о заведении "Бар 44" на улице 2-й Кабельной. Сотрудники и посетители сауны не проходили термометрию, в баре не соблюдалась социальная дистанция, зафиксировано недостаточное количество бактерицидных облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха.
Также в заведении отсутствовал пятидневный запас средств индивидуальной защиты для персонала, не обеспечивался контроль за ношением масок и перчаток, отсутствовали кожные антисептики в местах общего пользования.
Кроме того, в бассейне не производилась очистка и контроль качества воды, а в баре часть пищевой продукции и грязная посуда хранились на полу, своевременно не проводилась уборка помещений.
В отношении заведения составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы дела направлены в Лефортовский районный суд.
Заведению грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее школу боевых искусств на улице 2-й Прядильной временно опечатали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В заведении выявили грубое нарушение требований к размещению, устройству и содержанию объектов спорта.
До этого кафе "Чудо Тандыр", расположенное на северо-западе столицы, опечатали в связи с санитарными нарушениями и невыполнением мер профилактики распространения COVID-19.
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