Школу боевых искусств в Москве опечатали из-за санитарных нарушений

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Школу боевых искусств на улице 2-й Прядильной временно опечатали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора уточнили, что организация размещается на цокольном этаже жилого дома, что запрещено правилами.
"В школе боевых искусств "До Дзе" специалисты выявили грубое нарушение требований к размещению, устройству и содержанию объектов спорта. Спортивные занятия с детьми в возрасте от 6 до 10 лет проводятся в помещениях цокольного этажа пятиэтажного жилого дома", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности школы. Материалы направлены в суд.
Ранее кафе "Чудо Тандыр", расположенное на северо-западе столицы, опечатали в связи с санитарными нарушениями и невыполнением мер профилактики распространения COVID-19.
Также сообщалось, что две московские кальянные опечатали из-за запрета работать во время пандемии. В частности, среди сотрудников не был организован температурный контроль.
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