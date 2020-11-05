Две московские кальянные опечатали из-за запрета работать во время пандемии

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Две кальянные на северо-западе Москвы опечатали из-за запрета на работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексея Худобородова.

Он рассказал, что информация об их работе поступила от органов внутренних дел. Специалист сообщил, что в связи с этим была организована проверка по адресам: Химкинский бульвар, дом 17; улица Свободы, дом 48, строение 1.

"В результате обследования был подтвержден факт функционирования данных кальянных в нарушение действующего указа мэра о введении ограничительных мероприятий, и в данных заведениях находились посетители", – отметил Худобородов.

Он подчеркнул, что также в кальянных зафиксировали нарушения правил санитарной безопасности. В частности, среди сотрудников не был организован температурный контроль. Кроме того, в здании не проводилась дезинфекция контактных поверхностей, а также не имелось оборудования для обеззараживания воздуха.

В связи с этим были составлены протоколы по факту административных нарушений, сообщил Худобородов. Он отметил, что материалы дела были переданы в Тушинский районный суд. Ожидается, что за этим последует наказание в виде приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что нарушения антиковидных мер зафиксировали в ТЦ "Ереван Плаза". В частности, не контролировалось соблюдение масочно-перчаточного режима, а также соблюдение дистанции. Также не была предоставлена информация о проведении очистки системы вентиляции.