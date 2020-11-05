Две московские кальянные опечатали из-за запрета работать во время пандемии

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве
Две кальянные на северо-западе Москвы опечатали из-за запрета на работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексея Худобородова.
Он рассказал, что информация об их работе поступила от органов внутренних дел. Специалист сообщил, что в связи с этим была организована проверка по адресам: Химкинский бульвар, дом 17; улица Свободы, дом 48, строение 1.
"В результате обследования был подтвержден факт функционирования данных кальянных в нарушение действующего указа мэра о введении ограничительных мероприятий, и в данных заведениях находились посетители", – отметил Худобородов.
Он подчеркнул, что также в кальянных зафиксировали нарушения правил санитарной безопасности. В частности, среди сотрудников не был организован температурный контроль. Кроме того, в здании не проводилась дезинфекция контактных поверхностей, а также не имелось оборудования для обеззараживания воздуха.
В связи с этим были составлены протоколы по факту административных нарушений, сообщил Худобородов. Он отметил, что материалы дела были переданы в Тушинский районный суд. Ожидается, что за этим последует наказание в виде приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее стало известно, что нарушения антиковидных мер зафиксировали в ТЦ "Ереван Плаза". В частности, не контролировалось соблюдение масочно-перчаточного режима, а также соблюдение дистанции. Также не была предоставлена информация о проведении очистки системы вентиляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: