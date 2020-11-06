Кафе в Южном Тушине опечатали из-за нарушений антиковидных мер

Фото: Москва 24
Кафе "Чудо Тандыр", расположенное на северо-западе столицы, опечатали в связи с санитарными нарушениями и невыполнением мер профилактики распространения COVID-19. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
Заведение находится на улице Фабрициуса. "По фактам грубых нарушений санитарного законодательства, невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, 5 ноября 2020 года составлен протокол о временном запрете деятельности, помещения кафе опечатаны", – заявили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что заведением в Южном Тушине не были предоставлены сведения о тестировании персонала на коронавирус методом ПЦР. Помимо того, в самом помещении не обеспечили дезинфекционный режим.
"Материалы дела направлены в Тушинский районный суд Москвы для решения вопроса о приостановлении деятельности объекта", – обратили внимание в Роспотребнадзоре.
Ранее две московские кальянные опечатали из-за запрета работать во время пандемии. В частности, среди сотрудников не был организован температурный контроль.
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