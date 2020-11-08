Более 100 предприятий общепита в ТЦ Москвы проверил Роспотребнадзор 7 ноября

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Более 100 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили эксперты Роспотребнадзора во время рейдов 7 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты организовали проверки в крупных торговых центрах города, в их число вошли "Мега", "Европарк", "Мари", "Метрополис", "Ривьера" и другие.

"В 36 предприятиях в 11 торговых центрах санитарно-эпидемиологические требования не выполняются", – отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во многих предприятиях общепита не организован контроль температуры тела персонала, не обеспечивается пятидневный неснижаемый запас дезинфицирующих средств и СИЗ, часть сотрудников работают без масок. Также в ведомстве отметили, что некоторые организации не располагают бактерицидными обличителями, не соблюдают дезинфекционный режим.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

"Контроль за проведением мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции на объектах города Москвы, Управлением Роспотребнадзора по Москве будет продолже", – добавили в пресс-службе ведомства.

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