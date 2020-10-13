Дитрих допустил открытие участка ЦКАД-III в конце октября – ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение по одному из участков Центральной кольцевой автомобильной дороги могут открыть уже в конце октября – начале ноября. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости.
"Мы обещали, что мы откроем третий (ЦКАД) в октябре, будем стремиться к тому, чтобы октябрь – самое начало ноября это было сделано", – рассказал Дитрих.
По словам министра, в настоящий момент из-за ряда технических особенностей проекта затруднительно начать его строительство. В результате несколько участков дороги в 2020 году будут незаконченными.
К строительству ЦКАД приступили в 2014 году. Планируется, что протяженность данной магистрали составит свыше 330 километров, она будет проходить в основном по территории Московской области и частично ТиНАО.
ЦКАД-III представляет собой один из участков проекта, проходящий параллельно трассе А-107 на северо-востоке Подмосковья. Расчетная скорость на данной дороге – 140 километров в час.
Ранее говорилось, что около 100 километров дорог планируют построить в Москве к концу года.
Помимо того, новую развязку СВХ планируют достроить в 2021 году. Ожидается реконструкция всех участков прилегающей улично-дорожной сети.
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