Дитрих допустил открытие участка ЦКАД-III в конце октября – ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по одному из участков Центральной кольцевой автомобильной дороги могут открыть уже в конце октября – начале ноября. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости.

"Мы обещали, что мы откроем третий (ЦКАД) в октябре, будем стремиться к тому, чтобы октябрь – самое начало ноября это было сделано", – рассказал Дитрих.

По словам министра, в настоящий момент из-за ряда технических особенностей проекта затруднительно начать его строительство. В результате несколько участков дороги в 2020 году будут незаконченными.

К строительству ЦКАД приступили в 2014 году. Планируется, что протяженность данной магистрали составит свыше 330 километров, она будет проходить в основном по территории Московской области и частично ТиНАО.

ЦКАД-III представляет собой один из участков проекта, проходящий параллельно трассе А-107 на северо-востоке Подмосковья. Расчетная скорость на данной дороге – 140 километров в час.

Ранее говорилось, что около 100 километров дорог планируют построить в Москве к концу года.

Помимо того, новую развязку СВХ планируют достроить в 2021 году. Ожидается реконструкция всех участков прилегающей улично-дорожной сети.