В Москве открылись 29 школ и детских садов к началу этого учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К началу нового учебного года в столице открылись 13 детских садов и 16 школ. В них создали свыше 3,5 тысячи мест для дошкольников и более 13 тысяч мест для школьников, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С начала этого года в городе заработали 36 школ, где обучаются около 14 тысяч детей и более 5 тысяч дошкольников. До конца года планируется возвести более 20 зданий. Всего с 2011 года в столице в эксплуатацию ввели свыше 570 школ и детских садов.

В учебных заведениях сформировали комфортную и безопасную среду. В них установили лифты, пандусы и тактильные указатели.

В зданиях сделали универсальные и специализированные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, помещения для кружков и секций. Территории около школ привели в порядок, установили физкультурно-спортивные зоны с площадками для игр и тренировок, пространства для линеек, сборов и отдыха.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в каждой московской школе теперь есть доступ к единой безопасной сети Wi-Fi study.mos. Кроме того, весь преподавательский состав обеспечен ноутбуками.

До этого в районе Южное Бутово открыли новую школу на 625 учеников. Четырехэтажное здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров вошло в состав школы № 1354 "Вектор" на Старокрымской улице.

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