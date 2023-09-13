В столичных колледжах сферы услуг появились современные лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В двух московских колледжах сферы услуг открылись современные лаборатории для практических занятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, лаборатория колледжа сферы услуг № 10 позволит студентам учиться в реальных условиях пищевого производства. В лаборатории установлены современные тепловые шкафы, разные виды миксеров, холодильные шкафы, рециркуляторы и прочее оборудование.

На занятиях студенты будут изучать разработку стандартов и оценку качества готовой еды, фуд-дизайн, технологию функционального питания и другие дисциплины.

Отмечается, что установленное оборудование является таким же, как на кухнях известных ресторанов и кафе. Таким образом, студенты уже с первого курса научатся пользоваться профессиональной техникой и совершенствовать свои практические навыки.

В лаборатории также будут проходить демонстрационные экзамены и мастер-классы шеф-поваров. Помимо этого, студенты специальности "поварское и кондитерское дело" смогут дополнительно освоить профессии бармена, официанта и аудитора по выявлению, анализу, контролю и управлению рисками при изготовлении пищевой продукции.

Еще одна инновационная лаборатория появилась в колледже сферы услуг № 3, которая станет доступна для будущих специалистов механизации, автоматизации, эксплуатации и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой промышленности.

Данная площадка оснащена современными станками и ноутбуками, которые имеют многопоточные процессоры высокой частоты.

В этой лаборатории студенты получат навыки ремонта пищевого оборудования, освоят токарное дело и фрезеровку. Кроме того, их обучат писать коды программирования для станков, обеспечивающих автоматизацию процессов сборки, сортировки и хранения продукции.

Отмечается, что эти компетенции востребованы у московских работодателей, так как они помогают снизить процент ручного труда на производстве и внедрять новые разработки в области пищевого оборудования.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила участки для строительства шести предприятий по производству продуктов питания. Инвесторы хотят вложить в проекты 15,4 миллиарда рублей. На будущих предприятиях будет около 2,7 тысячи рабочих мест.

До этого стало известно, что в период с января по июнь текущего года объем продовольствия, отгруженного столичными предприятиями, вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

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