Более миллиона человек работают на микропредприятиях Москвы

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Фото: depositphotos/vitplus
На микропредприятиях столицы работают свыше миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, всего в Москве зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий, которые обеспечивают работой около 40% всех занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства.
В числе таких предприятий небольшие кофейни, салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, автомастерские, магазинчики на первом этаже домов, барбершопы и так далее. Также к микробизнесу относятся маленькие интернет-магазины, сдача квартир в аренду и проведение экскурсий. А основном объекты микробизнеса располагаются в шаговой доступности от жилых домов и обеспечивают повседневные потребности горожан.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что важным фактором для развития микробизнеса послужили создаваемые городом комфортные условия и удобное администрирование для предпринимателей, цифровизация различных услуг и сервисов.
С начала 2019 года столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий. С начала 2019 года сервисами для предпринимателей воспользовались более 21 тысячи раз.
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