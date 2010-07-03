Более миллиона человек работают на микропредприятиях Москвы

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На микропредприятиях столицы работают свыше миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, всего в Москве зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий, которые обеспечивают работой около 40% всех занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства.

В числе таких предприятий небольшие кофейни, салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, автомастерские, магазинчики на первом этаже домов, барбершопы и так далее. Также к микробизнесу относятся маленькие интернет-магазины, сдача квартир в аренду и проведение экскурсий. А основном объекты микробизнеса располагаются в шаговой доступности от жилых домов и обеспечивают повседневные потребности горожан.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что важным фактором для развития микробизнеса послужили создаваемые городом комфортные условия и удобное администрирование для предпринимателей, цифровизация различных услуг и сервисов.

С начала 2019 года столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий. С начала 2019 года сервисами для предпринимателей воспользовались более 21 тысячи раз.