В "Лужниках" расскажут о будущем энергетической отрасли Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники" пройдет праздник "День столичных энергетиков" 14 августа. Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") расскажут о будущем энергетической отрасли Москвы, передает портал mos.ru.

Программа фестиваля начнется в полдень. На главной аллее откроется выставка спецтехники, где гости смогут увидеть автогидроподъемник для работы на большой высоте, комплексную метрологическую лабораторию, а также передвижную дизель-генераторную установку и бригадный автомобиль. Там же состоится масштабный флешмоб.

В павильоне мастер-классов посетители смогут сплести браслеты, символизирующие надежные энергетические связи столицы. Гости смогут также присоединиться к музыкальной викторине и квизу, посвященному энергетике, экологии и технологиям будущего. Помимо этого, участники встретят ростовые куклы – талисманы АО "ОЭК" – Лампик, Фонариус и Электрониус.

В течение всего дня на площадке будет проходить фотоконкурс. Победителей ждут памятные призы.

Завершится фестиваль научным шоу с катушкой Тесла "Управляй энергией", в рамках которого гости увидят электрические разряды, танцующие молнии и эффектные эксперименты, а также узнают об основах получения энергии.

Также на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" москвичи и туристы могут узнать, какой будет столица через несколько десятков лет. Для посетителей будет открыто сразу несколько точек по всему городу, где расскажут об экономическом развитии региона, о перспективах внедрения технологий искусственного интеллекта и роботизации в жизнь горожан.

Более того, гости узнают, какие технологии применяются уже сегодня и как они помогают в развитии Москвы. Также посетители смогут попробовать себя в роли работников экстренных служб и многое другое.