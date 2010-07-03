Трехэтажный входной павильон построят в спорткомплексе "Лужники"

Фото: Агентство "Москва"

На территории спортивного комплекса "Лужники" построят трехэтажный входной павильон. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады павильона выполнят в общем стиле с другими объектами "Лужников". Площадь нового здания составит около пяти тысяч квадратных метров.

Еще один вход со стороны Новолужнецкого проезда увеличит пропускную способность "Лужников". Там будут продавать билеты и абонементы на мероприятия в спортивный комплекс.

"Сам спортивный комплекс продолжает активно развиваться: строятся как инфраструктурные, так и спортивные объекты, так что вопросы логистики являются первоочередными", – заключил архитектор.

В июне в "Лужниках" открылся Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Центр вмещает около четырех тысяч зрителей. Основную часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. В отделке вестибюлей Дворца гимнастики применена мозаика с индивидуальным дизайном – с использованием узоров из русской живописи (хохлома и гжель). Потолок арены украшают 900 декоративных светильников, создающих эффект звездного неба.

На базе спорткомплекса "Лужники" создается спортивно-оздоровительный кластер, который, по оценкам, будут посещать от четырех до пяти миллионов человек в год. В частности, к осени текущего года там должен заработать один из крупнейших в Европе многофункциональных плавательных центров. Гостей ждут спа, гидромассажные, соленая и купальная ванны, а также несколько бассейнов, среди которых волновой и бассейн с рекой.

Комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный объект России и мира. На площади более 150 гектаров находится свыше 80 сооружений. В их числе легендарный стадион, который после реконструкции принял чемпионат мира по футболу.

