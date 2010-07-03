Движение по принципу турбокольца ввели в Зеленограде

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Круговой перекресток на пересечении Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улицы Радио перестроили в Зеленограде.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, теперь движение на этом участке осуществляется по принципу турбокольца.

На проезжей части разметкой обозначили все возможные направления движения по оптимальной траектории. Благодаря новой схеме количество перестроений для поворота сведется к минимуму.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подчеркнули, что на развязке должно сократиться количество аварий, а скорость движения вырастет на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что такой же перекресток появится в этом году на пересечении улиц Красного Маяка и Чертановской в районе Чертаново Центральное.

Летом прошлого года в столице начали устанавливать экспериментальные пешеходные переходы – зебры из каучуковых элементов.