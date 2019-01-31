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13:30

"Турбоперекресток" появится на юге Москвы

транспорт дороги авто

13:30

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Фото: ЦОДД

В Москве на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка установят пилотный "турбоперекресток", сообщает Центр организации дорожного движения.

Как отмечается, круг на дороге предполагает много перестроений.

"Нарисуем коридоры по принципу "кому направо, перестраиваться не должен", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Мера должна сократить количество конфликтных точек на перекрестке, а также ускорить трафик на 20–30 процентов.

Летом прошлого года в столице начали устанавливать экспериментальные пешеходные переходы – зебры из каучуковых элементов. Конструкция немного приподнята над проезжей частью, чтобы стимулировать водителей сбросить скорость. Если эксперимент признают успешным, тогда в столице организуют около 100 обновленных переходов.

Похожий опыт уже использовался ранее, когда в центре города появились приподнятые пешеходные переходы из брусчатки.

транспорт дороги авто

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