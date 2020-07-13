Дептранс попросил водителей пересесть на общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Департамент транспорта прогнозирует увеличение столичного трафика до 8 баллов. В связи с этим водителей попросили пересесть на общественный транспорт, сообщает Агентство "Москва".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в настоящее время в столице загруженность дорог оценивается в 5 баллов.

По прогнозам синоптиков, во второй половине понедельника в столичном регионе ожидаются умеренные дожди. Начиная со вторника будут идти ливни. Уровень погодной опасности повышен с желтого до оранжевого.

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду во вторник, 14 июля. Горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Минтрансе Подмосковья также обратились к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать внимательность.