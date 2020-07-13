Минтранс Подмосковья призвал жителей к внимательности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными. Во вторник прогнозируется ухудшение погодной ситуации, приводит Агентство "Москва" заявление ведомства.

"В Московской области 14 июля под влиянием южного циклона ожидается сильный дождь, в отдельных районах региона синоптики прогнозируют грозу", – говорится в сообщении. Водителей и пешеходов просят, чтобы они соблюдали ПДД.

Кроме того, автомобилистам напомнили, что опасно оставлять машины рядом с деревьями, превышать скорость. Жителей также попросили не ходить возле шатких конструкций.

Прогнозируется, что порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Помимо того, с 14 по 16 июля на территории региона допускается выпадение более 60% месячной нормы осадков.

Ранее говорилось, что жителей столицы предупредили об опасной погоде во вторник. Оранжевый уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ко всему прочему, в центре погоды "Фобос" сообщали, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди и похолодание. В ближайшие дни в столице может выпасть более половины от месячной нормы осадков.